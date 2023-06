Die UBS und die Schweizer Regierung haben einen Garantievertrag unterzeichnet. Darin garantiert der Bund potenziell realisierte Verluste in Höhe von 9 Mrd. Franken aus einem designierten Portfolio von Non-Core-Assets der CREDIT SUISSE, nachdem die UBS die ersten potenziellen Verluste in Höhe von 5 Mrd. Franken selber trägt. Die UBS übernimmt zudem auch die anfänglichen und laufenden externen Kosten des Bundes und der Schweizer Finanzaufsicht Finma für den Vertrag. Der Garantievertrag tritt mit Vollzug der Übernahme der CREDIT SUISSE, also voraussichtlich am kommenden Montag, in Kraft. Er bleibt so lange gültig, bis sämtliche durch die Garantie abgedeckten Vermögenswerte veräußert worden sind oder UBS von ihrem Recht Gebrauch macht, den Vertrag aufzulösen. Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info Kennen Sie schon das Free TV-Angebot von Bernecker TV? Abonnieren Sie kostenlos den YouTube-Kanal von Bernecker TV unter: www.youtube.com/BerneckerTV





Das sind die KI-Gewinner Der kostenlose Report zur KI-Revolution: Diese 5 Aktien müssen auf Ihre Watchlist! Hier klicken