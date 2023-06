Seitwärts lautet seit Tagen schon die Richtung für den EuroStoxx 50 und diese Tendenz hat sich am Freitag fortgesetzt.Paris / London - Seitwärts lautet seit Tagen schon die Richtung für den EuroStoxx 50 und diese Tendenz hat sich am Freitag fortgesetzt. Der Leitindex der Eurozone kam am Vormittag mit zuletzt plus 0,05 Prozent auf 4299,84 Zähler kaum weiter. Letztlich aufgrund des schwächeren Montags hat er auf Wochensicht aktuell ein gutes halbes Prozent verloren. Auch positive Vorgaben von den Überseemärkten in...

