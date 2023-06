Mal abgesehen von der Erholungsrally nach dem Corona-Crash Anfang 2020: So eine gute Phase wie momentan, hatte die Fielmann-Aktie schon lange nicht mehr. Allein seit Anfang März hat der Anteilschein des Optiker-Filialisten um fast 45 Prozent an Wert gewonnen und nähert sich allmählich der Marke von 50 Euro. Das wiederum ist noch immer ein gutes ... The post Fielmann: Beachtliche Entwicklung appeared first on Boersengefluester.

