Am 8. und 9. Juni konnte das Swiss Economic Forum (SEF) in Interlaken mit rund 70 Referierenden aus dem In- und Ausland erfolgreich durchgeführt werden.Interlaken - Das 25. Swiss Economic Forum endete mit der Verleihung des SEF.Award. Die drei Gewinner sind in der Kategorie «Dienstleistung»: NEHO, in der Kategorie «Produktion/Gewerbe»: BOOSTBAR AG und in der Kategorie «Deeptech/Life Science»: DAPHNE TECHNOLOGY SA. Während der vergangenen zwei Tage diskutierten 1350 Führungskräfte in Interlaken unter dem Motto «Make it happen.» über den Umgang mit...

