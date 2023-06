Erst am letzten Sonntag hatten wir auf diesen Trading-Tipp aufmerksam gemacht und das war unsere Stellungnahme an die Abonnenten: "Der Bioenergieproduzent stand an der Börse lange Zeit unter Druck, doch jetzt macht sich aus charttechnischer Sicht wieder Hoffnung breit. Mit dem Ausbruch über den Widerstand bei 35,00 Euro ist wahrscheinlich die seit Ende April anhaltende Bodenbildungsphase abgeschlossen. Das Kaufsignal könnte den Titel 10 bis 15 Prozent ...

