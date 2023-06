So sah unsere Meinung für die RuMaS Trading-Tipps-Abonnenten aus: "Nachdem der Ausbruch aus der Seitwärtsbewegung im April nicht gelungen ist, befindet sich die Aktie wieder in einem Abwärtstrend, der den Kurs von rund 25,00 Euro auf bis zu 15,51 Euro am Freitag nach unten beförderte. Kommt es zu einer Gegenreaktion, könnte man auf eine Gap-Schließung bei 18,00 Euro spekulieren." Varta ISIN: DE000A0TGJ55 hat den Einstiegskurs geschafft und es konnten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...