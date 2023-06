DJ Lindner lehnt höhere Subventionen für deutsches Intel-Werk ab - Zeitung

FRANKFURT (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Christian Lindner sieht keinen Spielraum für höhere Subventionen für die in Magdeburg geplante Chipfabrik des US-Konzerns Intel. "Im Haushalt ist kein Geld mehr vorhanden", sagte Lindner der Financial Times in einem Interview. "Wir versuchen gerade, den Haushalt zu konsolidieren, nicht ihn zu erweitern", fügte der FDP-Chef hinzu. Intel wollte der Zeitung zufolge die Äußerungen nicht kommentieren. Das Unternehmen habe lediglich erklärt, "es gebe eine Kostenlücke und wir arbeiten mit der Regierung daran, diese zu schließen."

Der US-Chiphersteller sollte ursprünglich 6,8 Milliarden Euro an staatlicher Unterstützung für sein Werk in Magdeburg erhalten, fordere nun aber rund 10 Milliarden Euro und berufe sich dabei auf höhere Energie- und Baukosten, heißt es in dem Bericht weiter. Intels Projekt sei die größte ausländische Investition in der deutschen Nachkriegsgeschichte und werde als entscheidend für die Pläne der EU angesehen, ihren Anteil am weltweiten Halbleitermarkt von aktuell weniger als 10 Prozent auf 20 Prozent bis 2030 zu verdoppeln.

June 11, 2023 07:05 ET (11:05 GMT)

