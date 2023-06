Unsicherheit bleibt...: Wochenrückblick KW 23-2023 - Weiterhin alle Augen auf die Fed gerichtet!

Anzeige / Werbung

Wirtschaftliche Unsicherheiten und Zentralbankpolitik dominieren weiterhin die Schlagzeilen. Tech-Aktien hingegen glänzen weiter an der Wall Street!

die vergangene Woche war eine Achterbahnfahrt für die globalen Märkte, denn alle Augen waren auf den nächsten Schritt der Federal Reserve gerichtet. Ängste vor einer wirtschaftlichen Verlangsamung und Unsicherheiten hinsichtlich der geldpolitischen Maßnahmen der Zentralbanken warfen einen Schatten des Zweifels auf die Investoren. Trotz dieser Bedenken konnte sich die Wall Street dank der Widerstandsfähigkeit des Technologiesektors und der optimistischen Erwartung einer Zinserhöhungspause durch die Fed gut behaupten.

Während im Segment der Industriemetalle nicht viel Aktivität zu verzeichnen war blieben die Preise relativ stabil. Kupfer behauptete sich bei rund 8.300,- USD, während Aluminium und Zink sich weiter von ihren Tiefs lösen konnten. Auch Gold und Silber konnten wieder zulegen, was Gold in den Bereich von 1.960,- USD je Feinunze schob und Silber mit 24,26 USD je Feinunze wieder deutlich über die 24,- USD-Marke hievte. Diese Aufwärtsbewegung beim Gold zumindest, lässt sich auf Chinas fortlaufende Akkumulation von Gold in seinen Devisenreserven zurückführen, da Peking allein im Mai 500.000 Unzen erworben hat.

Das Highlight der kommenden Woche wird vermutlich die Veröffentlichung der Inflationsdaten aus den USA am Dienstag sein, bei denen eine jährliche Zunahme von 0,4 % erwartet wird. Solche Ergebnisse könnten die Federal Reserve dazu veranlassen, ihre Pläne für weitere Zinserhöhungen bei dem anstehenden Treffen am 14. Juni nochmals zu überdenken.

In der Zwischenzeit scheint die Europäische Zentralbank (EZB) einen anderen Schritt zu gehen. Marktanalytiker rechnen mit einer Erhöhung der Leitzinsen um 25 Basispunkte und der Ankündigung weiterer restriktiver Maßnahmen während des EZB-Treffens am 16. Juni. Diese potenzielle Divergenz in der Geldpolitik zwischen den USA und der Eurozone könnte für zusätzliche Unsicherheit bei den Investoren sorgen.

Fazit:

Der Markt scheint eine fragile Balance gefunden zu haben, mit weiterhin positiver Stimmung aus dem Technologiesektor. Zudem dominiert weiterhin die Hoffnung auf eine Pause bei den Zinserhöhungen, was ebenfalls zu einer gewissen Stabilität beiträgt. Dennoch gehen wir davon aus, dass die kommenden Tage die Widerstandsfähigkeit der Investoren auf die Probe stellen werden, während wichtige wirtschaftliche Daten und Entscheidungen der Zentralbanken auf sie einprasseln werden.

Ob die kommende Woche Erleichterung oder weitere Turbulenzen mit sich bringt, wissen wir nicht. Aber eines ist sicher: Die weltweiten Finanzmärkte bleiben angespannt, und jede neue Entwicklung birgt das Potenzial, Schockwellen durch die globale Wirtschaft zu senden. Rohstoffe hingegen sollten von diesen Schockwellen unberührt bleiben, da hier schon größere Korrekturen vollzogen werden. Hier scheint die Zeit des Kaufens gekommen zu sein. Warum, das können Sie in den folgenden Artikeln der vergangenen Woche nachlesen.

Immer beliebter...

Goldpreis weiterhin stabil! Nachfrage bleibt hoch!

Gold bleibt dank der vorhandenen und aufkommenden Unsicherheiten beliebt! Deshalb sind weiter steigende Preise höchst wahrscheinlich!

Millennial Potash / Targa Exploration

Investitionen in Düngemittel und grüne Energien

Der Einmarsch Russlands in die Ukraine und die jüngste Entwicklung dort lässt eine Energie- und Düngerkrise befürchten.

Es ist geschafft…

Kommerzielle Silberproduktion läuft! Auslastung und Rückgewinnung schon bei fast 90 %!

Lange haben wir auf diesen Moment hin gefiebert! Jetzt ist es offiziell! Die kommerzielle Produktion läuft hervorragend und wird schon bald ihre maximale Kapazität erreichen.

Karora Resources / Gold Terra Resource

Niedrige Produktionskosten - höhere Gewinnmargen

Für Anleger ist der Marktpreis des Goldes von Interesse, aber auch die Produktionskosten verdienen Aufmerksamkeit.

First Tin / Tin One Resources

Versorgungsprobleme in Myanmar - Zinnpreise steigen

In Myanmar gibt es eine große Zinnproduktionsregion, die plant die Bergbauaktivitäten einzustellen.

ION Energy / US Critical Metals

Die Mongolei besitzt begehrte Rohstoffe

In der Mongolei gibt es kritische Metalle und auch Lithium.

Es wird zum Einstig geblasen

Mit dieser Aktie antizyklisch in Gold, Palladium, Platin und noch viel mehr investieren!

Longpositionen bei Palladium steigen! Antizyklische Investoren wittern ihre Chance und positionieren sich bereits.

Wahnsinns Treffer...

Aktionäre bejubeln drittbestes Bohrloch!

Mawson Gold's Tochtergesellschaft, Southern Cross Gold, hat wieder einmal sein MEGA-Potenzial unter Beweis gestellt, und zwar in Form von hervorragenden Bohrergebnissen!

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

