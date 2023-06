In der Steiermark bauen 511 landwirtschaftliche Betriebe auf 1.572 ha Gemüse (Statistik Austria) an, das frisch und ohne lange Transportwege zu den Konsumenten gelangt. Fritz Rauer, Obmann der steirischen Gemüsebauern, blickt positiv in die Zukunft: "Unser Produkt - frisches, steirisches Gemüse - liegt im Trend. Trotzdem müssen wir uns täglich darum bemühen, um...

