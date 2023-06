Was heute in der Startup-Szene Disruption genannt wird, gab es immer schon. Gemeint ist die kreative Zerstörung. Alte Zöpfe abschneiden und die Dinge von Grund auf neu denken. Unternehmen, die auf diese Weise marktfähige Produkte erschaffen, haben gegenüber der Konkurrenz einen Vorsprung - und punkten am Markt mit ihrer Einzigartigkeit. Wir stellen drei Titel vor.

Den vollständigen Artikel lesen ...