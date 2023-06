Feierlaune in Unterhaching: Die Spielvereinigung ist gestern nach zwei Jahren in der Regionalliga Bayern wieder in die 3. Liga aufgestiegen. Und heute feiern offenbar einige Börsianer mit. So legte die Aktie im vorbörslichen Handel zwischenzeitlich um über 60 Prozent zu, kurz nach Handelsstart sind es rund 30 Prozent. Der Verein hat wilde Zeiten hinter sich. Nachdem man im Feburar noch mit Gehaltszahlungen in Rückstand war und Präsident Manfred Schwabl lange Zeit offen ließ, ob man sich die 3. Liga ...

