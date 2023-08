Unterhaching - In der ersten Runde des DFB-Pokals hat die SpVgg Unterhaching den Bundesligisten FC Augsburg mit einem 2:0-Sieg aus dem Wettbewerb geworfen. Der Drittliga-Aufsteiger präsentierte sich am Sonntag von Beginn an stark, von einem Klassenunterschied war nicht viel zu sehen.



In der 29. Minute belohnten sich die Hausherren schließlich mit dem Führungstreffer durch Routinier Mathias Fetsch. Nach dem Seitenwechsel stand Unterhaching dann deutlich tiefer, die Gäste hatten sichtlich Probleme, in der Offensive zu Antworten zu finden. Stattdessen vollendete Boipelo Mashigo in der Nachspielzeit einen Konter für den Drittligisten und machte damit den Deckel drauf. Die Ergebnisse der weiteren Pokalbegegnungen von Sonntagnachmittag: FV Illertissen - Fortuna Düsseldorf 1:3, TuS Makkabi Berlin - VfL Wolfsburg 0:6, FC Rot-Weiß Koblenz - 1. FC Kaiserslautern 0:5, 1. FC Lok Leipzig - Eintracht Frankfurt 0:7, SV Oberachern - SC Freiburg 0:2.

