Volkswagen strebt an, ein neues Produktionsverfahren für E-Auto-Batterien in Großserie zu bringen. Eine Trockenbeschichtung soll den Energieverbrauch bei der Herstellung von Batteriezellen um 30 Prozent reduzieren und die Kosten der E-Autos um mehrere Hundert Euro pro Fahrzeug senken. Das berichtet der "Spiegel" unter Berufung auf Sebastian Wolf, Vorstand der Volkswagen-Batterietochter PowerCo. In ...

