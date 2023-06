Risen Energy Co., Ltd, einer der führenden Tier-1-Hersteller von Hochleistungs-Photovoltaik-Produkten, gab heute bekannt, dass das Unternehmen in der "Module Reliability Scorecard" von PV Evolution Lab's (PVEL) 2023 zum dritten Mal in Folge als "Top-Performer" ausgezeichnet wurde. PVEL, eine der vertrauenswürdigsten Quellen für unabhängige Tests und datengesteuerte Erkenntnisse der Solarindustrie, bewertet jedes Jahr die Leistung von Solarmodulen. Nach rigorosen Tests im eigenen hochmodernen Labor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...