Am Morgen des 12.06.2023, sozusagen zur Feier des Tages, ertönte durch eine Pressemitteilung das Signal aus Zürich: Die Übernahme der Credit Suisse, die im März im Rahmen eines "Bankenbebens", wie es in den Medien gerne bezeichnet wurde, in eine gehörige Schieflage an der Grenze zur Pleite geriet, ist nun abgeschlossen. Für 3 Mrd. Franken wurde die Übernahme am 19.03.2023 verkündet (AssCompact berichtete hier und hier).Die Credit Suisse Group AG ist somit nun in die UBS Group AG übergegangen. Zusammen ...

