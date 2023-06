Derweil erreicht die türkische Lira ein weiteres Rekordtief zum Dollar.Frankfurt - Der Euro hat am Montag in einem ruhigen Umfeld leicht zugelegt. Die Gemeinschaftswährung kostet am frühen Nachmittag 1,0765 US-Dollar und notiert etwas höher als vor dem Wochenende. Auch zum Franken zeigt sich der Euro bei einem Stand von 0,9748 etwas fester als am Morgen mit 0,9716 Franken. Der US-Dollar kostet aktuell 0,9055 nach 0,9042 Franken im frühen Handel.

