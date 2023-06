Der aktivistische Investor Carl Icahn hat in den vergangenen Monaten immer wieder den Druck auf das Management des amerikanischen Sequenzierungsspezialisten Illumina erhöht. Nun zeichnen sich erste Erfolge für Icahn ab: Firmenlenker Francis deSouza wirft das Handtuch und verlässt die Biotech-Gesellschaft.Bereits am Sonntag kündigte Illumina den CEO-Wechsel an. Francis deSouza wird bis zum 31. Juli dem Unternehmen noch in beratender Funktion zur Verfügung stehen. Charles Dadswell soll nun übergangsweise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...