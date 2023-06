Teilen: Der USD/JPY dürfte in den nächsten Wochen die Spanne von 138,50-141,00 ausweiten, so der Marktstratege Quek Ser Leang und der Senior FX Strategist Peter Chia von der UOB Group. Wichtige Zitate 24-Stunden-Ansicht: Wir haben am vergangenen Freitag darauf hingewiesen, dass der USD noch Spielraum hat, um 138,50 zu testen, bevor das Risiko eines ...

