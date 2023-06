Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 schliesst 0,62 Prozent höher bei 4316,49 Punkten.Paris / London - Zum Beginn einer von Notenbanken-Entscheidungen dominierten Woche haben die Anleger an Europas Aktienmärkten zugegriffen. Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets UK sprach am Montag von einem weitgehend positiven Wochenstart. Nach den US-Inflationsdaten am Dienstag steht tags darauf der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed auf der Agenda. Am Donnerstag informiert die...

Den vollständigen Artikel lesen ...