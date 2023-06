Experian, ein weltweit tätiges Informationsdienstleistungsunternehmen, hat drei neue Berichte veröffentlicht, die seine Bestrebungen bei der Entwicklung neuer Produkte zeigen und die Dateninnovation vorantreiben, um Kunden zu unterstützen, eine bessere Zukunft für die Menschen und Organisationen rund um den Globus zu schaffen.

Da ein Drittel der Erwachsenen rund um den Globus der Zugang zu grundlegenden Finanzdienstleistungen fehlt, ist es von entscheidender Bedeutung für Unternehmen, wie Experian, sich darauf zu konzentrieren, einen Unterschied in den Gemeinschaften zu machen, für die sie tätig sind. Darüber hinaus ist die Aufgabe von Experian, die finanzielle Lage zu verbessern aufgrund des gegenwärtigen Kostendrucks, der die Haushalte und Unternehmen beeinträchtigt, von ganz besonderer Bedeutung.

Der Annual Report 2023 von Experian bietet eine detaillierte Übersicht, wie das Unternehmen durch Investitionen in Innovationen Fortschritte erzielen konnte. Durch Kombination der neuesten Spitzentechnologie und seiner marktführenden Datenbestände hat Experian neue Produkte in großem Maßstab entwickelt, um dazu beizutragen, ein breites Spektrum an Kunden- und Verbraucherbedürfnissen zu erfüllen. Das Unternehmen schafft in allen seinen Regionen Werte, indem es große Probleme löst und sowohl Unternehmen als auch Menschen unterstützt, ihre finanziellen Vorhaben zum Erfolg zu führen.

Der Bericht von Experian zur Verbesserung der finanziellen Gesundheit erklärt, wie es sich das Unternehmen zum Ziel gesetzt hat, die finanzielle Gesundheit von Millionen von Menschen durch Nutzung seiner Schlüsselprodukte, die Förderung sozialer Innovationen und finanzielle Bildung und die gleichzeitige Durchführung strategischer Gemeinschaftsinvestitionen zu unterstützen.

Das "United for Financial Health"-Programm, das sich auf die Verbesserung der finanziellen Bildung in benachteiligten Gemeinschaften konzentriert, hat sich seit seiner Einführung mit 113 Millionen Menschen vernetzt und dabei seine Zielsetzung ein Jahr früher als geplant erreicht.

Über 106 Millionen Menschen wurden durch die sozialen Innovationsprodukte von Experian erreicht. Diese Produkte wurden entwickelt, um gesellschaftliche Vorteile zur Verfügung stellen zu können und die finanzielle Gesundheit zu verbessern.

Darüber hinaus wird heute der "Power of You: 2023 Diversity, Equity and Inclusion"-Bericht veröffentlicht, der ein tiefes Eintauchen in den Ansatz von Experian in Bezug auf Diversität, Gerechtigkeit und Inklusion ermöglicht. Der Bericht vermittelt die Philosophie des Unternehmens durch eine Würdigung seiner Diversität und Inklusion und liefert eine detaillierte Aktualisierung des Fortschritts, der in den letzten zwölf Monaten erzielt wurde.

