Die Veranstalter der Kirsch-Messe 2023 in dem Jerte-Tal haben beschlossen, die Veranstaltung dieses Jahr auszusetzen. Der Rest des Programms der Cerecera 2023 bleibt jedoch bestehen. Der Grund für diese Entscheidung liegt in der Situation nach den jüngsten Regenfällen nicht nur in der Region Valle del Jerte, sondern auch in La Vera und Las Hurdes. Bildquelle: Shutterstock.com...

Den vollständigen Artikel lesen ...