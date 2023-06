Die Amazon-Aktie ist am gestrigen Montag mit einem Plus von 2,5% in die neue Handelswoche gestartet. Rückblick: Nach Kursgewinnen von 14,3% im Mai waren die Amazon-Papiere in der vergangenen Woche bis auf das neue Jahreshoch bei 127,40 USD gestiegen, bevor es am Mittwoch (-4,3%) zu einem scharfen Rücksetzer kam. Dabei konnten die Notierungen das Verlaufshoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...