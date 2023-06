Die Initiative forderte die Erhöhung des Renteneintrittsalters für Frauen und Männer auf 66 bis im Jahre 2032 sowie die Koppelung des Renteneintrittsalters an die Lebenserwartung.Bern - Der Nationalrat empfiehlt ein Nein zur Renteninitiative der Jungfreisinnigen, und er will nun auch keinen Gegenvorschlag mehr dazu. Auf Antrag der zuständigen Kommission kam die grosse Kammer am Dienstag auf ihren Entscheid der vergangenen Woche zurück. Der Nationalrat beschloss die Nein-Empfehlung zur Initiative mit 133 zu 40 Stimmen bei 16 Enthaltungen. Für ein Ja stimmten die FDP sowie...

