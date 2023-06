Die Unternehmen Memodo und AIKO schließen anlässlich der Intersolar 2023 einen Rahmenvertrag über die Lieferung von Solarmodulen mit einem Leistungsvolumen von 1,3 GW ab. Memodo arbeitet ab Juni 2023 mit dem chinesischen Photovoltaik-Hersteller AIKO zusammen. Der Großhändler mit Sitz in München vertreibt die Premium-Module von AIKO ab sofort europaweit. Die beiden Unternehmen wollen ihre Kooperation auf der Intersolar am 14. Juni offiziell besiegeln. Als global führendes Unternehmen in der Photovoltaik-Technologie ...

