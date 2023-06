Nach Darstellung von SMC-Research habe die Beta Systems Software AG in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres einen deutlichen Ergebnisrückgang hinnehmen müssen. Dieser sei laut SMC-Analyst Adam Jakubowski aber lediglich dem Zyklus der Verlängerung von Lizenzverträgen geschuldet, operativ befinde sich das Unternehmen hingegen weiter in einer exzellenten Verfassung.

In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2022/23 habe Beta Systems 47,5 Mio. Euro umgesetzt und ein EBIT von 8,8 Mio. Euro erwirtschaftet. Während der Umsatz damit fast auf Vorjahresniveau geblieben sei, habe das Ergebnis um 40 Prozent darunter gelegen, was vor allem auf eine veränderte Umsatzzusammensetzung zurückzuführen sei. Turnusgemäß stehe nämlich in diesem Geschäftsjahr ein deutlich geringeres Volumen an Lizenzverträgen zur Verlängerung an als in dem diesbezüglich außergewöhnlich starken Vorjahr, weswegen die besonders margenstarken Lizenzerlöse im ersten Halbjahr um 19 Prozent zurückgegangen seien. Darüber hinaus haben sich aber auch die Kosten teils deutlich erhöht.

Insgesamt sehe sich das Unternehmen mit diesen Zahlen auf Kurs, um die eigene - breite - Prognosespanne von 80 bis 90 Mio. Euro Umsatz und 5,5 bis 12,5 Mio. Euro EBIT zu erreichen. Ergebnisseitig liege Beta Systems bereits nach sechs Monaten mitten im Zielkorridor.

Die Analysten haben ihre Schätzungen hingegen etwas angepasst, weil sich sowohl die Umsätze (vor allem im Service-Bereich) als auch die Kosten dynamischer entwickelt haben als von ihnen bisher unterstellt. Aus der Anpassung resultiere eine etwas höhere Umsatzreihe, während sich die Marge für 2023 leicht erhöht und in späteren Jahren minimal reduziert habe. In Summe ergebe sich daraus ein geringfügig erhöhter fairer Wert von 51,60 Euro. Dieser beinhalte neben dem DCF-basierten Wert der operativen Aktivitäten auch den abzuspaltenden Buchwert der Tochter Latonba (von deren Abspaltung noch im laufenden Geschäftsjahr die Analysten trotz der Verzögerung durch eine Klage weiter ausgehen), für den sie 13,50 Euro abzüglich eines 10-prozentigen Risikoabschlags ansetzen.

In Relation zum aktuellen Kurs signalisiere das Analysten-Modell somit ein signifikantes Aufwärtspotenzial, welches in Kombination mit dem etablierten, ausgesprochen stabilen und sehr Cashflow-starken Geschäftsmodell weiter das Urteil "Buy" rechtfertige.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 13.06.2023 um 13:08 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 13.06.2023 um 12:00 Uhr fertiggestellt und am 13.06.2023 um 12:20 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2023/06/2023-06-13-SMC-Update-Beta-Systems_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.