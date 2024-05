DJ PTA-News: Beta Systems Software AG: Halbjahresergebnis und Prognose 2023/24

Berlin (pta/15.05.2024/15:05) - Berlin, 15. Mai 2024 - Dem Vorstand der Beta Systems Software AG (BSS, ISIN DE000A2BPP88) liegen die vorläufigen Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr 2023/24 (1. Oktober 2023 bis 31. März 2024) vor. Die im Weiteren genannten Zahlen beziehen sich dabei auf die fortgeführten Aktivitäten, d.h. ohne Berücksichtigung der im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres verkauften PROXESS Gruppe. Der Konzernumsatz liegt für das erste Geschäftshalbjahr voraussichtlich bei 37,7 Mio. Euro (Vorjahreszeitraum 2022/23: 42,1 Mio. Euro). Für das Konzernbetriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA - Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) wird voraussichtlich ein Wert von 5,7 Mio. Euro (Vorjahreszeitraum: 10,6 Mio. Euro) und für das Konzernbetriebsergebnis (EBIT - Ergebnis vor Zinsen und Steuern) ein Wert von 2,9 Mio. Euro (Vorjahreszeitraum: 8,6 Mio. Euro) erzielt.

Auf Basis des vorliegenden Kenntnisstands geht der Vorstand - wie bereits mit der Ad-hoc-Mitteilung vom 7. Mai 2024 veröffentlicht - für das gesamte Geschäftsjahr 2023/24 davon aus, dass sich auch die Ergebnisgrößen analog der Umsatzerlöse im unteren Bereich der bisher veröffentlichten Prognose bewegen werden. Der Vorstand erwartet nunmehr für das EBITDA einen Wert zwischen 8,5 Mio. Euro und 11,5 Mio. Euro (bisher: 9,5 Mio. Euro bis 14,5 Mio. Euro) und für das EBIT einen Wert zwischen 3 Mio. Euro und 6 Mio. Euro (bisher: 4 Mio. Euro bis 9 Mio. Euro). Im Vorjahr 2022/23 lag das EBITDA bei 11,6 Mio. Euro und das EBIT bei 7,4 Mio. Euro. Für die Umsatzerlöse wird mit einem Wert zwischen 74 Mio. Euro und 78 Mio. Euro gerechnet (2022/23: 76,3 Mio. Euro).

Die Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts ist für den 24. Mai 2024 vorgesehen.

