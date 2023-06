Teilen: Hier erfahren Sie, was Sie am Dienstag, den 13. Juni wissen müssen: Der US-Dollar bleibt am frühen Dienstag auf dem Rückzug und der US-Dollar-Index fällt unter 103,50, während sich die Anleger auf die Veröffentlichung des Verbraucherpreisindex (VPI) für Mai vorbereiten. Die ZEW-Umfrage für die Eurozone und Deutschland wird auf dem europäischen ...

