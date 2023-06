Teilen: Laut der jüngsten Aktualisierung der britischen Einkommensdatenforschung (IDR), die von Reuters zitiert wird, "stieg der Median der von den großen britischen Arbeitgebern gewährten Lohnabschlüsse in den drei Monaten bis April auf 5,6 %, den höchsten Wert in den Aufzeichnungen, die bis ins Jahr 2005 zurückreichen, und stieg von 5,0 % in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...