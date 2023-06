Digital gesetzeskonforme Archivierung: Was für Grosskonzerne längst Routine ist, findet bei kleinen und mittleren Unternehmen in der DACH-Region noch zu wenig Beachtung.Digital gesetzeskonforme Archivierung: Was für Grosskonzerne längst Routine ist, findet bei kleinen und mittleren Unternehmen in der DACH-Region noch zu wenig Beachtung. Dabei können digitale Lösungen nicht nur viel Zeit und Ressourcen, sondern auch Geld sparen. Papierloses Büro ist in vielen KMUs immer noch Zukunftsmusik Laut einer Umfrage von Kyocera Document Solutions gehört das Ausdrucken von...

Den vollständigen Artikel lesen ...