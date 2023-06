Positiv aufgenommene Inflationsdaten haben die Aktienkurse an den US-Börsen am Dienstag gestützt. Nach dem freundlichen Wochenauftakt und vor dem am Mittwoch anstehenden Zinsentscheid der US-Notenbank Fed wollten sich die Anleger aber nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.Der Leitindex Dow Jones legte in der ersten Handelsstunde um rund 0,4 Prozent auf etwa 34.180 Punkte zu. Im bisherigen Jahresverlauf hinkt er den anderen wichtigen Indizes indes weit hinterher. Für den marktbreiten S&P 500 ging ...

