Zug (pta/13.06.2023/16:22) - Zug, Schweiz: 13. Juni 2023- Die SunMirror AG (die "Gesellschaft", "SunMirror", Wiener Börse: ROR1; Frankfurter Wertpapierbörse: ROR; Börse Düsseldorf: ROR; ISIN CH0396131929), freut sich, den geplanten Wechsel des Abschlussprüfers im Anschluss an die am 12. Juni 2023 versandte Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung bekannt zu geben.

Die Ferax Treuhand AG ("Ferax") soll für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2022 bis zum 30. Juni 2023 als neue Revisionsstelle der Gesellschaft bestellt werden und die Deloitte AG ersetzen, die ihr Mandat niedergelegt hat.

Nach einer umfassenden Überprüfung der Finanzkontrollen der Gesellschaft ist die Geschäftsleitung der Ansicht, dass es im besten Interesse der Gesellschaft ist, nun die Ferax Treuhand AG als neue Revisionsstelle zu ernennen. Insbesondere weil die Übernahme von Lat66 nicht zustande kam, kann die Revisionsfunktion angepasst werden, um die Komplexität von SunMirror zu reduzieren und Kosteneinsparungen zu erzielen.

Die Wahl von Ferax ist das Ergebnis einer umfassenden Suche nach geeigneten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Schweiz. Das Management kam zu dem Schluss, dass Ferax am besten geeignet ist, das Unternehmen in seiner derzeitigen Entwicklungsphase zu begleiten. Die Deloitte AG hat angeboten, einen reibungslosen Übergang zu ermöglichen. Die Geschäftsleitung dankt der Deloitte AG für ihre Unterstützung als Revisionsstelle in den vergangenen zwei Geschäftsjahren.

Die Aktionäre sind eingeladen, am 5. Juli 2023 an einer Generalversammlung in Zürich über diesen Vorschlag abzustimmen. Die Registrierungsunterlagen sind auf der Website von SunMirror verfügbar.

Über die SunMirror AG

Die Gruppe investiert in strategische Mineralexplorationsanlagen mit Schwerpunkt auf nachhaltigen grünen Batteriemetallen wie Kobalt, Lithium und Nickel sowie auf Kupfer- und Goldvorkommen in entwickelten Märkten. Ziel des Unternehmens ist es, die Mineralien entweder zu einem späteren Zeitpunkt zu produzieren oder diese Anlagen an strategische Käufer zu verkaufen. SunMirror unterscheidet sich von anderen Unternehmen dadurch, dass es einen "Mine-to-Market"-Ansatz für Nachhaltigkeit in der gesamten Wertschöpfungskette verfolgt und damit eine "Best Practice" der Bergbauindustrie schafft.

Die Aktien des Unternehmens (ISIN CH0396131929) notieren an der Wiener Börse (Amtlicher Handel, Ticker: ROR1) und werden im Freiverkehr Frankfurt, Düsseldorf und Berlin (Ticker: ROR) sowie auf Xetra gehandelt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.sunmirror.com.

