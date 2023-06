Nach einer Hackerattacke sind verschiedene Webseiten der Bundesverwaltung am Dienstag weiterhin nicht zugänglich.Bern - Nach einer Hackerattacke sind verschiedene Webseiten der Bundesverwaltung am Dienstag weiterhin nicht zugänglich. Gemäss dem Cybersicherheitszentrum war der Angriff ungewöhnlich heftig. Die Angreifer haben den Angaben zufolge Verbindungen zu Russland. Die Motive sind unbekannt. Hacker passen ihre Taktiken laufend den ergriffenen Schutzmassnahmen an, wie das Nationale Zentrum für...

