Frankfurt/Main - Am Dienstag hat der Dax nach einem freundlichen Start zum Mittag einen Teil seiner Gewinne eingebüßt, zum Nachmittag jedoch wieder aufgedreht. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 16.231 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,8 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.



Wie am Dienstag bekannt wurde, hat der Anstieg der US-Verbraucherpreise im Mai erneut an Fahrt verloren. Die Inflationsrate sank von 4,9 Prozent im April auf nunmehr 4,0 Prozent, wie aus einer Mitteilung der US-Statistikbehörde hervorgeht. "Damit ist die Teuerung auf einem Zweijahrestief angekommen", kommentierte Analyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets den Handel. "Die bisherigen Zinserhöhungen der Fed zeigen also definitiv ihre Wirkung, auch wenn hierfür noch andere Faktoren entscheidend waren."



Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagnachmittag stärker. Ein Euro kostete 1,0799 US-Dollar (0,39 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9260 Euro zu haben. Der Ölpreis stieg unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 74,34 US-Dollar, das waren 3,5 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

