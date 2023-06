Unterföhring (ots) -Kurze Sommerpause. Die SAT.1-Nachmittagsshow "Volles Haus!" legt eine kurze Sommerpause ein. Zwei Wochen lang - vom 19. Juni 2023 an - zeigt der Sender vorproduzierte Ausgaben der Nachmittagsshow. Mit dabei: neue Folgen des Koch-Battles "Das Spardinner" mit "Volles Haus!"-Koch Semi Hassine und zwei Familien, die sich einem Wettkochen mit nur 20 Euro Einkaufsbudget stellen. Außerdem gibt es eine neue Staffel der Dokuserie "Lebensretter im Einsatz" zu sehen. "Britt - Der Talk" und "BUNTE - live" legen währenddessen eine Sommerpause ein.Mission Titelverteidigung. Am Donnerstag, 22. Juni und Mittwoch, 28. Juni endet die SAT.1-Nachmittagsshow bereits um 17:30 Uhr. Warum? SAT.1 startet jeweils um 17:30 Uhr die Übertragung der Deutschland-Spiele der U21-Europameisterschaft gegen Israel (22.) und England (28.).Zum 3. Juli 2023 übernimmt die Produktionsfirma Redseven Entertainment federführend die Produktion der SAT.1-Nachmittagsshow. Flat White Productions konzentriert sich auf neue Factual-Entertainment-Formate für alle Plattformen der Seven.One Entertainment Group und externe Wettbewerber. Darüber hinaus liefert Flat White Productions weiterhin Beiträge für "Volles Haus!" in Form von Doku-Soaps und Reportagen.Pressekontakt:Carina CastrovillariCommunications & PRUnit News, Sport, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 1108email: carina.castrovillari@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1181email: clarissa.schreiner@seven.oneSAT.1Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5532989