Europas Anleger haben sich auch am Dienstag nicht von den anstehenden Zinsentscheiden in New York und Frankfurt schrecken lassen.Paris / London - Europas Anleger haben sich auch am Dienstag nicht von den anstehenden Zinsentscheiden in New York und Frankfurt schrecken lassen. Zur guten Stimmung trugen offenbar die jüngsten Inflationsdaten aus den USA bei. Der EuroStoxx 50 schüttelte nach einem guten Handelsbeginn seine anschliessende Schwächephase ab und schloss 0,72 Prozent höher mit 4347,55 Punkten.

