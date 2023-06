DJ Aurubis richtet Kapitalallokation verstärkt an Wachstumskurs aus

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Kupferkonzern Aurubis setzt seinen Wachstumskurs fort und will seine Kapitalallokation künftig noch stärker daran ausrichten. Wie der MDAX-Konzern auf seinem Kapitalmarkttag 2023 in London ausführte, sollen bis zum Ende des Geschäftsjahres 2025/26 in über acht strategische Wachstumsprojekte 1,2 Milliarden Euro investiert werden. Das höchste Investitionsniveau wird demnach voraussichtlich 2023/24 erreicht. Die acht Projekte sollen ab dem Geschäftsjahr 2024/25 positive EBITDA-Beiträge liefern, die bis zum Geschäftsjahr 2029/30 kumuliert auf 1,3 Milliarden Euro steigen und damit die Investitionsausgaben übertreffen sollen. Finanziert werden diese und zukünftige Investitionen vor allem aus eigenen Mitteln.

In der aktuellen Mittelfristplanung sind den weiteren Angaben zufolge über diese acht Projekte hinaus bereits weitere potenzielle Wachstumsinitiativen mit einem zusätzlichen Investitionsvolumen von rund 280 Millionen Euro berücksichtigt, die bis Ende des laufenden Jahrzehnts umgesetzt werden könnten.

June 13, 2023 13:33 ET (17:33 GMT)

