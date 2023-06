NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat DocMorris (ehemals Zur Rose) auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Franken belassen. Er bevorzuge mit Blick auf die Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr sowie die zu erwartenden Kurstreiber weiterhin die Aktie des Online-Arzneimittelhändlers Redcare Pharmacy (ehemals Shop Apotheke) gegenüber der des Wettbewerbers DocMorris, schrieb Analyst Alexander Thiel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Letztere habe allerdings nach der bilanzstärkenden Veräußerung des Schweizer Geschäfts in der zweiten Jahreshälfte mehr Aufholpotenzial. Die jüngsten Aussagen von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zur elektronischen Gesundheitskarte hätten beide Titel beflügelt und das Thema E-Rezept bei vielen Anlegern wieder auf die Agenda gehoben./gl/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.06.2023 / 13:09 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.06.2023 / 13:09 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0042615283

