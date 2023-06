Der europäische Apfelbestand war am 1. Mai mit 1.270.523 Tonnen der niedrigste der letzten fünf Jahre. In den vier größten Apfelanbauländern Polen, Italien, Deutschland und Frankreich waren die Lagerbestände um 12 bis 20 % kleiner als am 1. Mai 2022, wie aus neuen Zahlen der World Apple and Pear Association (WAPA) hervorgeht, so berichtet die Niederländische...

