In Spanien wurde ein bemerkenswerter Anstieg des Avocadokonsums beobachtet, insbesondere in Mercamadrid, dem größten Markt des Landes und einem der einflussreichsten Märkte in Europa, berichten lokale Medien. Bildquelle: Shutterstock.com In dem Jahr 2012 wurden insgesamt 3.075.105 Kilogramm Avocados verkauft, doch bis 2022 stieg diese Zahl sprunghaft auf 45.885.295 Kilogramm...

Den vollständigen Artikel lesen ...