Die Givaudan Pensionskasse hat ihr direkt gehaltenes Immobilienportfolio auf die Avadis Anlagestiftung übertragen. Das Portfolio umfasst insgesamt 18 Wohnliegenschaften an zentralen Lagen.Zürich - Die Avadis Anlagestiftung übernimmt das direkt gehaltene Immobilienportfolio der Givaudan Pensionskasse. Das Portfolio umfasst 18 Liegenschaften in den Kantonen Genf und Waadt.

