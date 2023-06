Über einen Zeitraum von fünf Jahren wird Baywa re Solarmodule mit einer Gesamtleistung von 1,25 Gigawatt aus der US-amerikanischen Produktionsstätte von Meyer Burger in Goodyear beziehen. Die Meyer Burger Technology AG und Baywa re haben einen Abnahmevertrag für Photovoltaik-Module unterzeichnet. Im Rahmen dieser Partnerschaft verpflichtet sich Baywa re, über einen Zeitraum von fünf Jahren 1,25 Gigawatt an Photovoltaik-Modulen aus der US-amerikanischen Produktionsstätte von Meyer Burger in Goodyear ...

