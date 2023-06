Vor der mit Spannung erwarteten Zinsentscheidung in den USA startete der DAX am Morgen zunächst schwächer. Doch im Laufe des Vormittags kann er sich Richtung neues Rekordhoch aufschwingen. Zudem stehen die Aktien von TUI, Daimler Truck und Vonovia im Fokus. Zinsentscheid der Fed im Fokus Am Dienstag hatte der DAX dank einer Entspannung bei der US-Inflation 0,8 Prozent fester bei 16.230,20 Punkten geschlossen. Am Mittwoch startete er zunächst mit ...

