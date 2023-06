Nach zehn Jahren im Amt tritt Bracken Darrell überraschend als Chef von Logitech zurück. In seiner Amtszeit hat er aus einem Sanierungsfall ein florierendes Unternehmen gezimmert.Zürich - Nach zehn Jahren im Amt tritt Bracken Darrell überraschend als Chef von Logitech zurück. In seiner Amtszeit hat er aus einem Sanierungsfall ein florierendes Unternehmen gezimmert. Als Darrell im April 2012 als Retter in der Not zu Logitech kam, steckte der Mäuse- und Tastaturhersteller in einer tiefen Krise. Die Aktien waren nach einem Hoch von 40 Franken auf 7 Franken abgestürzt.

