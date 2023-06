Teilen: In seinem Staff Concluding Statement of the 2023 Article IV Mission for New Zealand stellt der Internationale Währungsfonds (IWF) fest, dass sich die neuseeländische Wirtschaft nach der starken Erholung nach der Pandemie in einer notwendigen, politisch bedingten Abschwächung befindet". Die wichtigsten Erkenntnisse "Neuseeland wird sich wahrscheinlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...