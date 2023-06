Teilen: Die Fortsetzung der Aufwärtsdynamik könnte den EUR/USD dazu ermutigen, die Region von 1,0850 in naher Zukunft wieder anzusteuern, so die Volkswirtin Lee Sue Ann und der Marktstratege Quek Ser Leang von der UOB Group. Wichtige Zitate 24-Stunden-Ansicht: Wir erwarteten gestern eine Konsolidierung des EUR in einer Spanne von 1,0735/1,0800. Er ...

