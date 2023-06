Zehn Startups im Bereich der digitalen Gesundheit werden massgeschneiderte Unterstützung aus dem Future of Health Grant (FoHG) erhalten.Luzern - Zehn Startups im Bereich der digitalen Gesundheit werden massgeschneiderte Unterstützung aus dem Future of Health Grant (FoHG) erhalten. In diesem Beschleunigungsprogramm, das von der CSS und dem EPFL Innovation Park ins Leben gerufen wurde, wird ihnen finanzielle Unterstützung und neuartiges Fachwissen zur Verfügung gestellt. In der dritten Auflage werden sie von einem sorgfältig...

Den vollständigen Artikel lesen ...