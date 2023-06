Der Einstieg in die CDMO-Branche (Contract Development and Manufacturing Organization) mit neuen Investitionen in Produktionsanlagen für Biologika - mit Referenzen wie Lonza, WuXi oder Catalent - ist hochspannend. Während das Segment derzeit aufgrund von hohen Investitionsausgaben für die Ausweitung der Produktion noch mit Verlusten zu kämpfen hat, deuten die Daten der Vergleichsunternehmen darauf hin, dass für Evotec künftig eine weitere lukrative Einnahmequelle sprudeln wird. Citigroup bezeichnet Evotec als künftiges "Tesla der Biologika-Hersteller", was durch den Deal mit Sandoz Konturen gewinnt.Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief", Ausgabe 24/2023.Weitere Schlaglichter in dieser Ausgabe u. a.:++ Ökonomen auf dem Holzweg++ Die Inflation verliert weiter an Dynamik++ ZEW-Index vermittelt etwas Zuversicht++ THYSSENKRUPP in Aktion++ Versicherungen beindrucken++ Lupe: Boomende Autovermietungs-AktienIhre Bernecker Redaktion / www.bernecker.infoBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!