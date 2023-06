Die FlowBank Championship hat nach einem Monat intensivsten Wettbewerbs ihr grandioses Finale erreicht. Am festlichen Galaabend in Zürich wurde F1-Fahrer Pierre Gasly als grosser Sieger geehrt.Zürich - Die FlowBank Championship hat nach einem Monat intensivsten Wettbewerbs ihr grandioses Finale erreicht. Am festlichen Galaabend in Zürich wurde Pierre Gasly als grosser Sieger geehrt. Gasly brilliert nicht nur auf der Rennstrecke, sondern auch auf dem Börsenparkett. Und der Schleier um den ominösen «Mystery Athlete» wurde im Rahmen der Siegerehrung ebenfalls gelüftet. Es handelt sich um...

Den vollständigen Artikel lesen ...