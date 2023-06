Rund eine halbe Stunde nach dem Börsenstart sinkt der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,33 Prozent auf 34 099,64 Punkte.New York - Die zuletzt freundlichen US-Aktienmärkte sind am Mittwoch recht verhalten in den Handel gestartet. Trotz erneut erfreulicher Inflationsdaten hielten sich die Anleger am Tag des Zinsentscheids der US-Notenbank Fed erst einmal zurück. Rund eine halbe Stunde nach dem Börsenstart sank der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,33 Prozent auf 34 099,64 Punkte. Der marktbreite S&

Den vollständigen Artikel lesen ...