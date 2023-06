Düllmann war im Jahr 2017 zu SR Technics gestossen und leitete in der Folge während zwei Jahren das Controlling, bevor er den CFO-Posten übernahm.Zürich - Matthias Düllmann heisst der neue Chef der Flugzeugwartungsgruppe SR Technics. Düllmann ist bereits Finanzchef des Unternehmens und wird ab Juli die Nachfolge von CEO Jean-Marc Lenz antreten, wie die frühere Swissair-Tochter am Mittwoch bekanntgab. Lenz werde derweil weiterhin als Berater in Teilzeit für die Gruppe arbeiten. Düllmann war im Jahr 2017 zu SR Technics gestossen und leitete...

